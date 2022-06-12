Erdoğan'dan seçim resti: ''Adayı açıklayın!''

Van'da gençlerle bir araya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da gençlerle bir araya geldi. Programda açıklamalar yapan Erdoğan, erken seçim iddialarına yanıt verdi, Yunanistan’a sert tepki gösterdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Son 1 yılda Van’la birlikte 22’nci gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya ‘AK Parti’nin gençlerde tabanı yok’ filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz.

1,5 milyon partimizin sadece gençlik kolları olarak üyemiz var. Tümünü aldığımız zaman şu anda üye sayımız yaklaşık 11,5-12 milyona ulaştı. Fakat bizim kadın kollarında da üye sayımız çok yüksek, yani orada da şu anda 3,5-4 milyon şu anda kadınlarda üye sayımız var. Erkan Bey’in pek hoşuna gitmedi bu, ben tabii biraz istikrarlı konuşuyorum, o da ‘5-5,5’ filan diyor.

Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar ama şimdi ben buradan ekranları başında bizi izleyen bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, üye kardeşlerime sesleniyorum, her biriniz birer üye daha yapsanız bu 11,5 ne olur? 23 olur, 23 milyona zaten çıktığın anda bu 2023’ün nesidir? Habercisidir. Ben şu anda sizi burada görüyorum, diyorum bu işi bitirdiniz zaten.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA YANIT

Bazıları çok merak ediyor. Bay Kemal diyor ki ‘Seçim tarihini açıkla’. Ya neyi açıklayacağım, seçimin tarihi belli. Ne zaman? Önümüzdeki yılın haziranında seçim var ama bu ikide bir ‘Göreceksiniz kasımda seçim var’ diyor. Bay Kemal kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla.

Sen önce aday mısın, değil misin onu bir açıkla. Ya adaylığını açıkla, eğer sen aday değilsen adayını açıkla ama bunun her ikisi de şu anda yok. Şu anda altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok, biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak yürüyoruz.

Efes-2022 tatbikatına katıldık. Birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik, nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar üçlü, onlarınki altılı masa değil üçlü masa. Bir momentum açıkladılar, bu momentumla da artık bundan sonra Türkiye’nin aleyhinde herhangi bir açıklama, konuşma yapmayacağız. Bana da Dışişleri’nden arkadaşlar ‘Böyle böyle, bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mı?’.

“YEMEZLER MİÇOTAKİS YEMEZLER”

Söyleyeceklerimizi biz zaten söyledik, dolayısıyla yeni söyleyeceğimiz bir şey yok biz adamın lafına inanırız, adam olmayanın değil. Seni ben Vahdettin Köşkü’nde ağırlayacağım, yemek ikram edeceğim, o yemekte seninle bir şeye varacağız, mutabakata, ‘Bundan böyle biz direkt olarak ikimiz konuşalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım’ tamam.

Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti sen gidiyorsun Amerika’ya, Amerika’da Senato’da kalkıp Türkiye’nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, F-16’larla ilgili konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis, yemezler. Her şeyden önce bu milletin mayası, öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun, bu dalga malga, filan falan bunları geçmişte ataların senin çok iyi bilirler, tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın, faturası ağır olur.

5 artı 4 üsler kuruldu, ne kurarsanız kurun. ‘O kurulan üsleri niçin yaptınız’ filan diye sorduğumuz zaman verdikleri cevap çok manidar; ‘Ruslara karşı’ diyorlar. Ya ‘Ruslara karşı’ diyorsunuz da Ukrayna’ya karşı Rusların karşısında ne yaptınız, Ukrayna’nın yanında durabildiniz mi, Ukrayna’ya destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan.

Bu Batı’ya güven olmaz. Batı’nın alacaksan ilmini alırsın, sanatını alırsın ama siyasette Batı’nın siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi Avrupa Birliği’nde bile işte sene 63, o günden bugüne ne yapıyorlar, hâlâ oyalıyorlar. Ne zaman başladı? Aslında 59’da başladı ama o gün bugün hep oyaladılar, niye? Ya bunlarda yalan, aman ya Rabbi, almış başını gidiyor, dürüstlük yok bunlarda, dürüstlük bizim milletimizde var.

“2023 YENİ BİR KIRILMA OLACAK”

Adana’da yapmış olduğumuz gençlik şöleninde coşku bambaşkaydı. 100 bini aşkın genç bir araya gelmişti. Tabi biliyorsunuz fetih şölenini İstanbul’da yaptık. 560 bin kişi Atatürk Havalimanı’nda toplandı. Muhalefet Maltepe’de bir araya geldi, 106 bin kişi. Nereden nereye, görüyorsunuz. Sizlerin gayretleri ile 2023 yeni bir kırılma olacak.

Gençler için çalışan bir parti olarak bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya geleceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz.

“ALTILI MASADA KİMSENİN BÖYLE BİR GEÇMİŞİ YOK”

Seçme ve seçilme yaşı 30’du. Önce 25’e sonra 18’e biz indirdik. Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirlenince hatırlamadık. Siyasete adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Altılı masada kimsenin böyle bir geçmişi yok.

ANKET MESAJI: MANİPÜLASYON ARAÇLARINDA VERİLMEK İSTENEN HAVAYA HİÇ BAKMAYIN

Gezi olaylarında, ağaç ve çevre bahanesiyle sokaklarımızı karıştırmak istediklerinde gençlerimiz yine bizimle beraberdi. 17/25 Aralık girişiminin gölgesinde yapılan yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençlerin tercihi yine biz olduk.

15 Temmuz darbesinde doğrudan canımıza kastettiklerinde yanımızda yine gençler vardı. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim, tüm milletime seslendim ve o gece bütün gençler Atatürk Havalimanı’nı doldurdu. Bay Kemal de FETÖ’nün adamlarının korumasında tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne gitti. O kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik, aramızdaki fark bu.

Son 20 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu ülkenin siz yürekli cesur gençlerinin teveccühüne, desteğine mazhar olduk. Siz sosyal medya mecralarında anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya, sevgili gençler, hiç bakmayın.

“ÇAYLAKLARA DİYORUZ Kİ ‘SİZ GİDİN KUMDA OYNAYIN'”

Partimizin gençlik kollarında görev alan isimlerle aradan geçen yıllarla birlikte Meclis’ten kabineye, parti yönetiminden bürokrasiye kadar her yerde mesai arkadaşlarımız olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkan siyasi, affınıza sığınıyorum, çaylaklara diyoruz ki ‘Siz gidin kumda oynayın’. Hani serde biraz da Kasımpaşalılık var ya. Gençlerin oylarını çantada keklik gören muhterislere diyoruz ki ‘Hesaplarınızı bir kez daha gözden geçirin.’

Şahsımızla gençlerimiz arasındaki muhabbeti sorgulayanlara diyoruz ki ‘Siz önce bu ülkenin gençlerinden gidin de bir özür dileyin.’ Daha düne kadar ’18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler’ diyen siz değil miydiniz? Daha düne kadar ’18 yaşında milletvekili mi olur’ diyerek 16 Nisan anayasa referandumuna karşı çıkan siz değil miydiniz? Daha düne kadar ‘Meclis’i çoluk çocukla dolduracaklar’ iddiasıyla ortalıkta gezinen siz değil miydiniz?

“GENÇLERİMİZİN HAYAT STANDARDINI EN FAZLA ARTIRAN KADRO BİZİZ”

Şimdi çıkmış bizim gençlerimizle gönül bağımızı sorguluyor, gençlerle ilgili ahkam kesiyor, laf söylüyorsunuz. Riyakarlıklarla dolu geçmişinize bakmadan bir de çıkmış bizim gençlikle ilgili politikalarımızı eleştirmeye cüret ediyorsunuz. Halbuki Türkiye’de son 20 yılda gençlere en çok yatırımı yapan, gençlerimizin hayat standardını en fazla artıran kadro biziz.”