Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, şehit olan Eren'in aile yakınları karşıladı. Evin önünde bir süre Eren'in ağabeyi ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra taziye evine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti.