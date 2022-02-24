  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, şehit olan Eren'in aile yakınları karşıladı. Evin önünde bir süre Eren'in ağabeyi ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra taziye evine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti. 

 

Etiketler Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren recep tayyip erdoğan şehit taziye taziye evi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Survivor'a veda eden ismi ''yaramazlığı biraz azaltırsan'' diyerek açıkladı
Alman teknik adam geliyor! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu
Dünyanın cennete açılan kapısı olarak biliniyor: İşte o dağın ilginç hikayesi
Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı, sosyal medya yıkıldı
CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları...
Biden'in Putin'e ilk tepkisi ''ateşe karşılık ateş'' oldu: ''Karşılık verilecektir''
İstanbul'da rehine krizi: Keskin nişancılar etkisiz hale getirdi
Savaş önce piyasaları vurdu! Altın, dolar, euro yükselişte....