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  3. Erdoğan'dan şiir okuyan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun

Erdoğan'dan şiir okuyan Afrikalı öğrenciye: Benden iyi okuyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Afrikalı gençlerle buluşmasıyla ilgili mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

"BENDEN İYİ OKUYORSUN"

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi. (DHA)

 

Etiketler Erdoğan Afrikalı öğrenci
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