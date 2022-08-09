Erdoğan’dan ''Tarım Kredi Kooperatifleri'' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı alışveriş ve sonrasındaki fiyatlarıyla gündem olan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketler için Erdoğan'nın "Tarım Kredi Kooperatifleri kar amaçlı değil, fiyatları düşürün" talimatını verdiği ortaya çıktı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; Erdoğan, toplantıda yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirterek, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi.

Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.

KİRİŞÇİ SUNUM YAPTI

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı. Kirişçi tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu’da, özellikle de Şanlıurfa’daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.

Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı.

Erdoğan’ın, elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, “Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın” talimatı verdiği öğrenildi.