Erdoğan'dan Türk Kara Kuvvetleri paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı.
X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Kara Kuvvetlerimizin 2233’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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