Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım

Daha önce Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde aşının ücretle yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken "Aşı hizmetlerini diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.

Erdoğan daha önce birçok kez yalanlanmasına rağmen söylemekte ısrar ettiği 'ücretli aşı' tartışmaları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daha önce Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde aşının ücretle yapıldığını söyleyen Erdoğan bu kez ''Aşı hizmetlerini diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın aşı ücretleriyle ilgili yaptığı açıklama:

''Türkiye salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin başında yer almaktadır. Aşı hizmetlerini diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Buradan vatandaşlarımıza aşı randevularını bir an önce alarak bu musibetten korunmalarını diliyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temellere dayanmadığının altını çizmek istiyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene sağlık tedbirlerine devam etmeliyiz."