Erdoğan'dan Üstün Dökmen'in başörtülü psikologlar hakkındaki sözlerine tepki

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; psikologlar hakkındaki sözlerle tepki toplayan Üstün Dökmen hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP'yi eleştiren Erdoğan, Üstün Dökmen'in başörtülü psikologlar hakkındaki çok tartışılan sözlerine de değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız.

Aradan geçen 21 senede kurucu değerlerimizden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 yılın her günü mücadeleyle geçti. Terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar, millet düşmanlarının hedefi olduk. 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm saldırıları milletimizle beraber aştık.

'KAST SİSTEMİNE SON VERDİK'

Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü biz hakim kıldık. Türkiye bizim dönemimizde sadece prangalarını kırmadı. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Sen işçisin işçi kal, sen fakirsin fakir kal dediler. Darbe döneminde ülkemizin dünyada hak ettiği yeri almasına engel oldular. Bu kast sistemine biz son verdik. Devletin siyasetin, iş dünyasının kapılarını bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık.

Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine kadar, daha özgür, daha demokratiktir. Bugün daha huzurluyuz. Haklarını NATO dahil her masada arayan bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınmada örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün eğitimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa her alanda destan yazan bir Türkiye var.

Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizin eseridir. Elbette bu başarıda 21 yılda girdiğimiz her seçimde bizden desteğini esirgemeyen milletimizin çok emeği var. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bir an olsun unutmamalıyız.

Partimizin kuruluşundan itibaren, tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.

ÜSTÜN DÖKMEN'İN SÖZLERİNE TEPKİ, CHP'YE ELEŞTİRİ

28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor.

Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbedelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.

Meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık, net tehdit ediliyor. Zaman değişse de aktörler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Yaşanan her Hadise faşist yüzlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhaletin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz.