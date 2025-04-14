''Erdoğan'dan yargı mensubuna İmamoğlu tepkisi'' iddiası olay oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın, görevden alınıp tutuklanarak gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayı yürüten yargı mensubuna "Hani dosyanız çok güçlüydü" diye tepki gösterdiğini, o yargı mensubunun da “Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” dediğine dair iddia İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmayı yürüten yargı mensubuna "Hani dosyanız çok güçlüydü" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi. Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in "Erdoğan sonuçtan memnun mu?" başlıklı yazısında gündeme taşıdığı iddiaya göre Erdoğan’ın tepki gösterdiği yargı mensubu “Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü” ifadesini kullandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayı yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yargı mensubunu arayıp 'Hani dosyanız çok güçlüydü' dedi' şeklindeki iddialar doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile herhangi bir yargı mensubu arasında iddia edildiği gibi bir konuşma gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna yansıyan bu söylem, uydurma ve mesnetsizdir. Yargı bağımsızlığına zarar verme niyeti taşıyan ve yargı süreçlerini siyasi tartışmaların malzemesi haline getirmeyi amaçlayan iddialara itibar etmeyiniz"