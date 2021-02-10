Erdoğan'ı Erdoğan'a şikayet etti

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti.

Bir video çekerek Twitter hesabında paylaşan Demokrat Partili Enginyurt, “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor. Lütfen onu uyarınız” dedi.

Enginyurt'un ifadeleri şöyle:

"BİZ UYUYORUZ AMA AK PARTİ GENEL BAŞKANI UYMUYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz mesafe, maske, hijyene uyun diyorsunuz biz de ülkenin Cumhurbaşkanı olmanız dolayısıyla, saygımızın gereği ve sağlığımız için maske, mesafe, hijyene uyuyoruz. Lakin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor, her gün kongre yaparak binlerce insanı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını tehlikeye atıyor.

Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, size AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum, lütfen uyarınız; maske, mesafe ve hijyene uymasını öneriniz."