Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz''

Fahiş kiralar ve yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin eylemleri için "bir kısmının öğrencilikle alakası yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İYİ Parti lideri Meral Akşener bu video ile yanıt verdi.

Yurt kapasitesinin yetersizliği ve yüksek kira fiyatlarına dikkat çekmek için sokaklarda yatan öğrencilerin de yer aldığı bir video paylaşan Akşener, “Gençleri suçlayarak, ‘Barınamıyoruz!’ haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin” dedi.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonudur” açıklaması tepki çekmişti.

“BU MİLLETİ KÖTÜLÜKLE İDARE EDEMEZSİNİZ”

Bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den geldi. “İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz” ifadesini kullanan Akşener, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

“BU KÖTÜLÜĞE RAĞMEN TÜRKİYE İYİLEŞECEK”

Barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine ve yüksek ücretli kiralık daire ilanlarının yer aldığı bir video paylaşan Akşener, Erdoğan'a seslenerek, “Devlet yurduna yerleşemeyen, özel yurtlara ve yüksek kira fiyatlarına gücü yetmeyen gençleri suçlayarak, ‘Barınamıyoruz!' haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!” dedi.