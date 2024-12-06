Erdoğan'ı protesto eden 9 kişiye tahliye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto etmişti.

Erdoğan'a "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil toplam 9 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 29 Kasım'da gözaltına alınan 9 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti.

9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.