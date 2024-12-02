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Erdoğan'ı protesto etmişlerdi: 9 kişi hakkında tutuklama talebi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta TRT World Forum'daki konuşması sırasında "'Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor'" diye bağırmış ve protesto edilmişti. Erdoğan'ı protesto eden toplam 9 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü TRT World Forum'da konuştuğu sırada bir protestocu İsrail ile ticaretin kesilmediğini belirterek Erdoğan'ı protesto etmişti.

Erdoğan'a "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyen kişi dahil toplam 9 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan da "Yavrum, siyonistlerin buradan ağzı olma" diyerek, korumalar tarafından salondan dışarı çıkartılan protestoculara yanıt vermişti.

29 Kasım'da gözaltına alınan ve gözaltı süreleri cumartesi 1 gün uzatılan kişilerin ifadeleri tamamlandı ve 9 kişi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Adliyesi'ne getirildikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaşanan protesto öncesinde Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Gazze'deki soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için değil elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. İnsanlık daha fazla irtifa kaybetmeden Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir. Türkiye ilk günden beri bunu savunmuştur."

Etiketler recep tayyip erdoğan protesto İsrail siyonist israille ticaret tutuklama istemi
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