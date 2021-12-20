Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar 13 TL'nin altını gördü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar neticesinde dolar, euro ve altın düşüş yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı faiz açıklamaları sonrası Türk Lirası dolar karşısında hızla değer kaybetmiş, dolar 18.22 seviyesine kadar yükselmişti.

Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalar sırasında dolar kurunun yeni rekorlara imza atması beklenirken; Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatındaki yeni düzenlemeleri ve 'ekonomik tedbirleri' açıklamasının ardından dolarda düşüş gözlendi.

15 SEVİYELERİNE KADAR GERİLEDİ

Açıklamalar boyunca 17.50 seviyesine gerilen dolar kuru, 15 liranın altına kadar geriledi.

20 liranın üzerine gören euro ise 17 liranın altına düştü.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,27 TL'den, Euro 15,35 TL'den, Sterlin ise 17,90 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz cuma günü yükselişi sürdüren dolar 17,17 lirayla, altının gram fiyatı ise 998 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın ve gümüş

Onsu 1.796 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 749 çeyrek altın 1.350,00, Cumhuriyet altını ise 5.387,00 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,76 TL seviyesinde.

Bitcoin ve Ethereum

Öte yandan Bitcoin 45 bin 937 dolardan, Ethereum ise 3 bin 798 dolardan fiyatlanıyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17.14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16.40 seviyelerinden kapatmıştı.