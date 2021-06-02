Erdoğan’ın açıklamasından sonra piyasalar uçtu! Dolar, Euro ve Altında rekor yükseliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında Merkez Bankası'na dair yaptığı açıklamalar sonrası kurda rekor dalgalanmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında “Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır” şeklindeki açıklamasının ardından dolar/TL kuru rekor kırdı.

Erdoğan’ın açıklamasından hemen sonra dolar 8.82 TL’ye euro 10.70 TL seviyesine yükseldi.

Erdoğan katıldığı programda faiz ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.”

DÖVİZ

Erdoğan'ın değerlendirmeleri sonrası TL'de değer kaybı dikkat çekti. Dolar/TL tarihi zirvesini 8,81 ile yenilerken, avro/TL 10,76 zirvesini gördü. Kur hızlı yükselişin ardından 8,71 seviyesine gerilerken, avro/TL 10,65 seviyesinde dengelendi.

Şu saatlerde serbest piyasada dolar 8,63 TL'den, Euro 10,54 TL'den Sterlin ise 12,21 TL'den işlem görüyor.

Dolar geçen hafta, 8,61 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü. Bu hafta başında ise 5,50'nin altına inmişti.

KRİPTO

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 36 bin 606 dolardan, Etherium ise 2 bin 632 dolardan fiyatlanıyor. ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, toplam piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerine çıktı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5170 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4370 lira olmuştu.

ALTIN/GÜMÜŞ

Gümüş 7,70 TL seviyesinden fiyatlanırken, Onsu 1.898 dolar olan altında, gram altın 521/526, çeyrek altın 846/863, Cumhuriyet altını ise 3.481/3.518 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Ons altın fiyatlarındaki yükselişin de desteklediği gram altında tarihi zirve olan 540.6 lira seviyesine doğru ilerliyor.

DOĞALGAZA YİNE ZAM GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.



Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

OECD, 2021 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

OECD'nin "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Kovid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan yorum geldi. A Para yayınına katılan 6 uzman, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Dünyaca ünlü ekonomistlerden dolar ve euro için korkutan tahmin

Türk Lirası karşısında bir yükselişini hızlandıran döviz piyasasından peş peşe kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybını değerlendiren dünyaca ünlü ekonomist dolar ve euro için korkutan bir tahminde bulundu.



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