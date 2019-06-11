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  3. 11 Haziran 2019 14:34

Erdoğan'ın ''ağabeyi''nden Erdoğan'a çok sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Necmettin Erbakan’ın yanında yer aldığı dönemde "ağabey" dediği Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden biri olan Yasin Hatiboğlu, sosyal medya üzerinden çok sert bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın ''ağabeyi''nden Erdoğan'a çok sert eleştiri
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Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşlarından, TBMM eski başkanvekillerinden Yasin Hatiboğlu, “Beka” ve “Kendini ‘Ebed’ sanan hayasız” sözleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erbakan’ın yanında yer aldığı dönemde Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden biri olan Yasin Hatiboğlu, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Yasin Hatiboğlu, Erdoğan’ın adını vermeden şu göndermede bulundu:

“FANİ ALEMİN FENA ÇOCUĞU!...

‘Beka’ diye tutturmuş; ‘beka’ ne dir , ‘bâkî’ kim?..
Cehennemde sâki sen; Cennette ki sakî kim …
Kan döken,cana kıyan yalancıyı biliriz…
Kendini ‘Ebed’ sanan bu hayasız fâni kim?...”

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