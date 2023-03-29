Erdoğan'ın attığı ve tartışma yaratan temel ihaleyi beklememiş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın katıldığı ve Hatay’daki görüntüleri çok tartışılan devlet hastanesi temeli sonrasında, ihale sürecinin törenden 3 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Cuma günü Hatay'da devlet hastanelerinin temelini atmıştı.

Küçük bir alana dökülen beton ile gerçekleştirilen temel atma törenine ilişkin görüntüler o günden bu yana tartışılırken devlet hastanesinin ihale sürecinin de tamamlanmadığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “İktidar, seçim öncesi ihalesini bile yapmadığı hastanelerin göstermelik temellerini attı. Projeler vatandaşın gözünü boyama amaçlı. Vatandaşı kandırmaktan utanmıyorlar” dedi.

Önce temel, sonra ihale...

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre Erdoğan'ın 24 Mart'ta temelini attığı Hatay Erzin'deki 50 yataklı acil durum hastanesi yapım işi ihalesi 27 Mart 2023'te düzenlendi. Pazarlık usulüyle davet etme yöntemiyle yapılan ihalede 425 milyon 410 bin TL ile en düşük teklifi veren şirket kazandı.

Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay İskenderun'da 600 yataklı devlet hastanesinin temelini de attı. İskenderun Devlet Hastanesi için de ihale, temel atma töreninden 3 gün sonra 27 Mart 2023'te gerçekleşti.

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