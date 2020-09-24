Erdoğan'ın ayağına küllük getiren yargıçlar kim ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Şirin Payzın’ın sorularını yanıtladı. Gündemde ilişkin konulara yönelik değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bazı savcı ve hakimlerin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından talimat aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bütün yargıçların hukuka ve vicdana göre görev yapmalarını isterim. Hepsi böyle değil maalesef. Saray’dan, hatta Erdoğan’ın avukatlarından talimat alan savcı ve hakimler de var. Erdoğan’ın avukatları sigara küllüğü istediğinde, ayağa kalkıp getiren yargıçlar var” diye konuştu.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Kocaman’la ilgili sözleri nedeniyle iddianame hazırlanmasına da değinen Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş Bey, bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak. Savcılar da eleştirilir. Talimatla iddianame düzenlerseniz ya da birilerinin talimatıyla yıllarca iddianame hazırlamazsanız o ülkede adalet kalmaz” ifadelerini kullandı.