Erdoğan'ın başdanışmanı Saral'ın hedefinde Bakan Ersoy var: ''Bu ne büyük duyarsızlıktır''

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ''Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!'' diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u "Kültür Yolu Festivali" üzerinden hedef aldı.

"Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken" ifadeleri ile sözlerine başlayan Saral, doğrudan Mehmet Nuri Ersoy'a seslenerek şu ifadeleri kaydetti:

"Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın X paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Kültür ve Turizm Bakanı,

Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!

Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!"

Sayın Kültür ve Turizm Bakanı,



Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu… — Oktay SARAL (@oktay_saral) July 10, 2025

İSRAİLLİ PİYANİSTİN KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Saral daha önce İsrailli bir piyanistin konserinin iptal edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenişte bulunmuştu.

Saral, "Kültür Bakanlığı’na açıkça sesleniyoruz: Bu millet sizin görevinizi; sanat adı altında zalimlerin sözcülüğüne değil, kendi değerlerine sahip çıkmanız için verdi! Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Aksi halde milletin kalbinde hem siz, hem de bu program çoktan hükmünü yitirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Konser, daha sonra Kaymakamlık kararı ile iptal edilmişti.

FATİH ALTAYLI'YI DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, daha önce yaptığı bir paylaşımda gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "Suyun ısınmaya başladı" paylaşımını yapmıştı.

Altaylı, bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.