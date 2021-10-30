Erdoğan'ın çenesini ''nasıl kırdığını'' böyle anlattı

"Hayri baba" lakaplı eski Milli futbolcu Hayri Ülgen, yıllar önceki futbol karşılaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbol oynadığı dönemde Erdoğan'ın çenesini nasıl kırdığını anlattı.

Eski Milli futbolcu Hayri Ülgen’in kaleme aldığı, "Baba Hayri: Gollerin Efendisi, futbolun beyefendisi” kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce futbolculuk zamanında yaşadıklarına dair dikkat çeken bir olaya yer verildi.

Kitapta, Hayri Ülgen’in rakip takımda defans oyuncusu olan Erdoğan’ın çenesini kırdığını anlar anlatıldı.

Ülgen o olayla ilgili, "Maçın bitmesine 20 dakika var. İkili mücadeleye girdik. Sinirlendim bir an için. Geçirdim dirseğimi suratına. Yere düştü acı içinde kıvranıyor. Takım arkadaşları bağırıyor. ‘Çenesi kırılmış’ diye. Yıkıldım… Yerde yatan dostum Tayyip’ti.” ifadelerini kullandı.

“Turkulak” adlı sitede yayımlanan yazının ilgili kısmı şöyle:

“Maç başladı. İETT müthiş oynuyor. Tayyip de… Onlar 1-0 öndeler… Bizim mutlaka kazanmamız, gol hatta goller atmamız lazım… Atamıyoruz. Çalışıyorum, didiniyorum ama Tayyip’i bir türlü geçemiyorum. Adeta kale gibi.

Maçın bitmesine 20 dakika var. İkili mücadeleye girdik. Sinirlendim bir an için. Geçirdim dirseğimi suratına. Yere düştü acı içinde kıvranıyor. Takım arkadaşları bağırıyor. ‘Çenesi kırılmış’ diye. Yıkıldım… Yerde yatan dostum Tayyip’ti. .. O oyundan çıktıktan 2-3 dakika sonra golümü de attım. Maç 1-1 bitmişti. Ama finale çıkamadık. Çıkmak için bir gol daha gerekiyordu. Bu skorla aradan Anadolu Hisarı sıyrılmış, şampiyon olmuştu.”