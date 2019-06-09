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  3. 09 Haziran 2019 17:38

Erdoğan'ın danışmanı firari Galip Öztürk ile aynı masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile görüntülenmesi tepki çekti.

Erdoğan'ın danışmanı firari Galip Öztürk ile aynı masada
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Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan'ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'yla görüntülendi. Cezası kesinleştikten sonra Gürcistan'a kaçan Öztürk, en son geçen yıl yapılan Gürcistan seçimlerinde oy kullanırken görüntülenmişti.

TEPKİ ÇEKTİ

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, hakkında ‘öldürmeye azmettirme' suçundan kesinleşen müebbet hapis cezasının ardından yurt dışına kaçan Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, yanında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ve Ayvacık ilçesinini AKP’li Başkanı Halil Kalaycı ile görüntülenmesi tepki çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kalaycı’ya takipçileri “Yanınızda bir suçlu var”, “Bu suça ve suçluya yardım ve yataklık etmek değil mi” Bu adam firari değil mi” diye yazdı. Bazı vatandaşlar da İçişleri bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Sözcü

hidayet türkoğlu , galip öztürk
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