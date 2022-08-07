Erdoğan'ın davetine ret yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyaretine davet edilen çok sayıda Alevi inanç önderinin daveti reddettiği öğrenildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edeceğini, ancak davet edilen çok sayıda Alevi inanç önderinin bu teklifi reddettiğini duyurdu.

Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, Erdoğan'ın yarın cemevinde olacağını doğruladı.

Ayyıldız, bu organizasyonun AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Arif Ali Özzeybek tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Dün akşam Özzeybek'in makamı tarafından arandığını belirten Ayyıldız, görüşmede Erdoğan'ın ziyarete geleceğinin kendisine bildirildiğini anlattı.

Bu kapsamda Erdoğan, Hz.Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'da katledilmelerinin anısını tutulan Muharrem ayının 10. günü olan yarın Alevi inanç önderleriyle beraber orucunu açacak.

Bu buluşma için hem Ankara'dan hem Ankara dışından bazı Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenler davet edildi. Gelecek olanların yol ve konaklama masrafları İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Çok sayıda Alevi inanç önderinin katılma teklifini reddettiği öğrenildi.

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