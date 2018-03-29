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  3. 29 Mart 2018 16:26

Erdoğan'ın eski başyaveri herkesi fişlemiş !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve FETÖ sanığı eksi albay Ali Yazıcı'nın Erdoğan'ın etrafındakileri fişlediği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın eski başyaveri herkesi fişlemiş !
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri ve FETÖ sanığı eski albay Ali Yazıcı'nın, Erdoğan'ın etrafındaki bazı kişileri fişlediği ortaya çıktı.

FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından Yazıcı'nın evinde yapılan aramada kendi elyazısıyla hazırladığı belgeler ele geçirildi. Kriminal incelemenin ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına eklenen belgede, Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kişileri fişlediği tespit edildi.

Elyazısı notlarda Yazıcı'nın, Erdoğan'ın çevresindeki bazı kişilerin isimlerinin karşısına, "dikkat et, patavatsız, iyi çocuk, çok temiz adam, İskenderunlu Alevi, çok tehlikeli ve sessiz-sakin" yazdığı dikkati çekti.

DARBEDEN BİR GÜN ÖNCE GÖREVLENDİRME TOPLANTISI

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında yaşanan eylemlere ilişkin davanın iddianamesinde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında yer alan Yazıcı'nın, darbe girişiminin planlanmasında önemli görev aldığı, darbe girişiminden bir gün önce, 15 Temmuz gecesi başyaverlik binasının açık olması emrini verdiği ve Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın vereceği emirlerin kendi emri gibi kabul edilerek yerine getirilmesini söylediği belirtildi.

Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenmek ve bu bilgiyi suikast timine iletmekle görevlendirildiği ve darbeden bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldiği kaydedildi.

İddianamede Yazıcı'nın, darbe girişimi başladığı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmeleri için yaverleri görevlendirdiği belirtildi.

Yazıcı hakkındaki Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Genelkurmay Başkanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davayla birleştirilmişti.

AA

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