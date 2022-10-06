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  3. Erdoğan'ın eski doktoru açıkladı: Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi?

Erdoğan'ın eski doktoru açıkladı: Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi?

Erdoğan'ın eski doktoru açıkladı: Erdoğan, Zehra Taşkesenlioğlu için Ünsal Ban’a ne dedi?

Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Erdoğan’ın Ünsal Ban-Zehra Taşkesenlioğlu evliliğinde Ban’a sarf ettiği sözü açıkladı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındaki eşi Prof Dr. Ünsal Ban hakkında çok konuşulacak yolsuzluk ve rüşvet iddialarında bulundu.

İddiaların ardından yargı harekete geçmedi. Taşkesenlioğlu, koruma ordusuyla esnaf ziyaretine giderken eşi Ban ise yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

 Ban, eşinin kendisinden boşanmak için 70 milyon TL istediğini ve ayrıca kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

BAKIN ERDOĞAN, BAN'A NE DEMİŞ
Halk TV’de “Kayda Geçsin” programına bağlanan Çömez, ikilinin düğününde nikah şahitliği yapan AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ban’a söylediği sözü paylaştı.

Çömez, Erdoğan’ın çok sevdiği vekilini ona emanet ederken "Kızımı sana emanet ediyorum.” dediğini aktardı.

Etiketler ünsal ban erdoğan
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