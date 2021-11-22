Erdoğan'ın faiz açıklamalarından sonra dolar tarihi rekor kırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faize ilişkin açıklamalar yaptığı sırada dolar 11,45 seviyelerini gördü.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Faiz ve enflasyona ilişkin konuşan Erdoğan, ''Faiz sebep, enflasyon neticedir'' diyerek; önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapılmayacağını ifade etti.
DOLAR FIRLADI
Erdoğan açıklamalarda bulunduğu sıralarda ise dolar yeni bir rekora imza attı.
11.45 seviyesine kadar yükselen dolar, tarihi bir rekor kırdı.
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