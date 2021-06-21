Erdoğan'ın ''hayalim'' dediği şehir hastaneleri yabancılara satılıyor

Son yıllarda şehir hastaneleri ile birlikte ismi ön plana çıkan Rönesans Holding, Danimarkalı ISS masaya oturdu. Danimarkalı ISS Facilities, Ilıcak ailesine ait Rönesans İşletme Hizmetleri şirketinin tamamını satın almaya hazırlanıyor.

Rönesans Holding, sağlık yatırımlarının işletilmesi amacıyla 2015 yılında Rönesans İşletme Hizmetleri şirketlerini kurdu. Bugünlerde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş'de bir satış süreci yaşanıyor.

Dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarkalı ISS Facilities, Rönesans İşletme Hizmetleri şirketinin tamamını satın alıyor. Satış süreci Rekabet Kurumu'nun resmi sitesinde yer aldı.

RÖNENANS HOLDİNG AÇIKLAMA YAPMADI

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısında aktardıklarına göre, duyuruyu öğrendikten sonra satışın neleri kapsadığını, bundan sonra kamuya ait bu hastanelerde hangi birimlerin Danimarkalı şirket tarafından yönetilip yönetilmeyeceğini öğrenmek adına Rönesans Holding’e ulaşmaya çalıştım. Rönesans Holding, bir açıklama yapılmayacağını ifade etti. Öte yandan Rekabet Kurumu da var olan satış başvurusunu sitesinden de kaldırdı.

ŞEHİR HASTANELERİ YAPIYOR

Türkiye'nin en önemli inşaat şirketlerinden biri olan ve uluslararası müteahhitlik ligi ENR'de 23'üncü sırada yer alan Rönesans Holding, son yıllarda yaptığı şehir hastaneleri ile de biliniyor. Rönesans Holding'in inşa ettiği yapılar arasında İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri bulunuyor.

ISS ŞİRKETİ 1901'DE KURULDU

Bu arada Türkiye'nin en büyük hastane yönetim şirketi Rönesans İşletme Hizmetleri'ni satın almaya hazırlanan Danimarkalı ISS 1901 yılında kuruldu.

30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ISS, 500 bine yakın çalışana sahip. Bu istihdam sayısıyla ISS, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 4'üncü en büyük işvereni konumunda. 60 bini aşkın kurumsal müşteriye hizmet veren ISS, temizlik, güvenlik, teknik bakım, catering, bitki bakımı ve haşere kontrolü ile destek hizmetleri sunuyor.

Kerim Ülker'in yazısının tamamı için...