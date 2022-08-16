Erdoğan'ın hedefinde bu sefer de ekonomistler vardı

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomistlere tepki göstererek "Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında “Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizene de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ayrıca, Erdoğan “Ülkemize, eski Türkiye’nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde ne idiği belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zehirlemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşrefi mahlukat olan insanın renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“MASAYA PAYANDA OLANLARA SADECE ACIYORUZ”

Konuşmasında muhalefete tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hiçbirimizin hatırlamak istemediği puslu iklime geri döndürmek istiyorlarsa da bunu başaramayacaklar.

Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır.

Şahsi hırslarının ürünü ajandalarının sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.

Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor.”

“İKTİSATÇILARIN BAZILARI SAHİPLERİNE YARANMAK İÇİN PROGRAMIMIZI KÖTÜLÜYOR”

Programdaki konuşmasında ekonomistleri de hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:



“Halbuki, bugün dünya ve Türkiye, bırakınız o kadar eskileri, 10 yıl öncesine göre bile çok farklı bir yerde bulunuyor. Bizim uyguladığımız ekonomi programı, geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yok.

Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar.

İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor.

Ellerinde sadece çekiç olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali, bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye’yi değerlendirenleri kendi kısır dünyaları ile baş başa bırakıyoruz.”

‘ATATÜRK HAVALİMANI’ YERİNE ‘ATAKÖY HAVALİMANI’ DEDİ

Erdoğan, konuşmasında Millet Bahçesi yapılmak için yıkım çalışmalarının devam ettiği Atatürk Havalimanı’nı ‘Ataköy Havalimanı’ diye telaffuz etti.

Erdoğan, “Hastanelerimizin olmadığı il ve ilçe kalmadı. Şimdi Ankara'da önümüzdeki aya ikinci şehir hastanesini açıyoruz. İstanbul'da zaten malum Çam Sakura Şehir Hastanemiz var. Bunun yanında Ataköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 3 ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Bu tür hizmetleri yapmak AK Parti'ye yaraşır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede Sosyal Sigortalar Kurumunun başındaydın. Allah aşkına çık de ki ‘Şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim’ de. O dönemde hastanelerde maalesef, Savaş Ay’ın o meşhur programında adeta dalga geçer gibi bununla dalga geçiyor. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu’nu SSK Genel Müdürlüğünü, o kurumu çökertmesi yeter” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, asayişten uyuşturucuya, uyuşturucuyla mücadeleye tüm emniyet hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın huzurunu sağladık” şeklinde konuştu.

BAHÇELİ ÇELENK GÖNDERDİ

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından programa 21 turuncu gül ile kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan çelenk gönderildi. Sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yapıldığı öğrenildi.