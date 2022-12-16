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Erdoğan'ın İmamoğlu yorumu basın metninden silindi

Erdoğan'ın İmamoğlu yorumu basın metninden silindi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilerle yaptığı sohbette, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir soruya verdiği yanıtın basınla paylaşılan metinden çıkarıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Nevşin Mengü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sorulduğunu ancak daha sonra talep üzerine bu konudaki soru ve cevapların basınla paylaşılan metinden çıkarıldığını söyledi: “Gazeteci arkadaşlarımız teyit de etmişler. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş.”

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

 Cumhurbaşkanı  Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza hakkında sessizliğini sürdürüyor. 

Erdoğan bugün Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni’nde yaptığı konuşmada  İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve hapis cezası hakkında hiç konuşmadı. Erdoğan, İmamoğlu hakkında kararın verildiği gün Özbekistan dönüşünde gazetecilere konuşmuş ancak geçilen basın metninde söz konusu karara ilişkin bir ifadesi yer almamıştı.

Mengü, YouTube yayınında uçaktaki iktidara yakın gazetecilerin bu soruyu sorduğunu ancak daha sonra Erdoğan’ın talebiyle bu soru ve yanıtın çıkartıldığını söyledi: “Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta röportaj vermişti. Ben de röportajı gördüm, tamamını okudum. Hayret etmiştim. ‘Ya hayret Ekrem İmamoğlu’na gelen yasak kararıyla ilgili hiçbir soru sorulmamış’ ilginç diye. Şimdi başka bir haber geldi. Gazeteci arkadaşlarımız teyit de etmişler, haberleştik onlarla. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş. Ne cevap vermiş bilmiyorum ama daha sonra gazeteci arkadaşlarımızdan tek tek rica edilmiş; ‘Lütfen bu soruyu ve cevabını çıkarın’ diye. Birbirinden enteresan işler…” 

 

Etiketler recep tayyip erdoğan basın metni uçak sohbet İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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