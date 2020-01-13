Erdoğan'ın İsmailağa ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün akşam gerçekleştirdiği ve özellikle sosyal medyada tartışmaları beraberinde getiren İsmailağa Cemaati’ne ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin’in haberine göre, Erdoğan'ın ziyaretinde İsmailağa cemaati iktidara bazı eleştirilerde bulundu. Cemaatin KHK'lılar hakkındaki düşüncelerini aktardığı belirtilirken, Erdoğan'ın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gölge liderliğinde Ali Babacan tarafından kuruluş hazırlıkları süren yeni partiyi gündeme getirdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa cemaatinden ümmetin birliği vurgusu yaparak yeni parti hareketine karşı telkinlerde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

Abdullah Gül'ün de daha önce ziyaret ettiği ve yakın ilişkiler içerisinde olduğu İsmailağa cemaati, AKP'ye verdiği destekle biliniyor.