''Erdoğan’ın izin almasına gerek yok''

Alman yetkililerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkede yaşayan Türklere konuşma yapmasının “uygun olmayacağını” açıklamasından sonra gerilen Ankara-Berlin ilişkisinde yeni bir açıklama geldi. Berlin’deki Türk Büyükelçiliği, Erdoğan’ın konsolosluklarda konuşmak için izin almasına gerek olmadığını açıkladı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman federal hükümetinin yabancı devlet ve hükümte temsilcilerinin Almanya’daki seçim etkinliklerini yasaklamasının ardından, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu açıklamalarda bulundu. Rheinischen Post’a konuşan Soğukoğlu, “Konsolosluk rezidanslarının yasal olarak yabancı devlet alanı statüsünde görülmediğini ancak devletler hukukunun özel koruması altında, dolayısıyla olası etkinliklere yönelik ev sahibi ülkeden izin alınmasına gerek yok” dedi.

Türkiye’deki referandum sürecinde Almanya’da konuşma yapmasına izin verilmeyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Hamburg’daki Türkiye’nin konsolosluk rezidansında konuşma yapmıştı.