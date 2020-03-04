Erdoğan'ın konuşması sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avukatı Celal Çelik aracılığıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında '5 kuruşluk' tazminat davası açacak.

Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan “Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan avukatına talimat geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 5 KURUŞLUK DAVA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik'in Erdoğan'ın hakaretleriyle ilgili 5 paralık (kuruşluk) dava açacaklarını duyurduğu mesajı şöyle:

"RTE; Bugünkü konuşmasında; “Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir” Sözlerini kullanıp Genel Başkanımıza hakaret etti!

Genel Başkanımızın; “Erdoğan’ın kişiliği nedeniyle 5 Paralık (kuruşluk) dava aç” Talimatı gereğince RTE aleyhine dava açacağız! @kilicdarogluk"