Erdoğan'ın konuşmasına ''Bay Kemal ve terörist Selo'' makası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı balkon konuşması, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinin İngilizce versiyonunda "Bay Kemal" ve "Terörist Selo" ifadeleri yer almadan eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara yüzde 52,14 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, seçimin ardından Beştepe'de yaptığı balkon konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan ve montaj olduğu ortaya çıkan videoyu yeniden gündeme getirerek, "146’dan 129’a bu milletvekili sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi, Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda" dedi.

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de "terörist" ifadesinin kullanan Erdoğan, "Ne diyordu? ‘Eğer Selo’yu dışarı çıkarmak istiyorsanız, oyu bana vereceksiniz’ diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü, milletim benim iyi biliyor. Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo’dur" diye konuştu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde, Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili haberde bu ifadeler yer alırken, sitenin İngilizce versiyonunda Erdoğan'ın bu sözleri ile "Bay Kemal" hitabı yer almadı.

İşte Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinin Türkçe ve İngilizce versiyonunda yer alan o konuşma...

Not: Bu ekran görüntüsü 30 Mayıs 2023, saat 08:00'da Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinin İngilizce versiyonundan ( https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/147332/-every-single-one-of-our-85-million-citizens-has-won-today- ) alınmıştır.