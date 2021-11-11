  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çift, gözaltına alındı

Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çift, gözaltına alındı

Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli çift, gözaltına alındı

İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail uyruklu karı koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda iddiaya göre, yeni yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf videolarını çektikleri ileri sürüldü.

KULE GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Çekim sırasında kendi aralarında konuşan karı-kocanın, kayıt yaptıkları sırada Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi. Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan’ın evini çektiklerini duyduğu öne süren bir kule görevlisi, olayı polise aktardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine de iletilen olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele polisi, N.O. ve M.O.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan çiftin, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü öğrenildi. N.O. ile M.O.’nun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. 

Etiketler israil erdoğan fotoğraf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da temizlikçi kadına iğrenç tuzak! Cinsel ilişkiye zorlandı
Samuray kılıçlı cinayetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı
Çiğ et yiyip kan içen kabile ilk kez görüntülendi
Ortalık karıştı, Doğu Perinçek yayını terk etti
6 maddede EYT düzenlemesi! Yol haritası belli oldu
Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı yeniden artacak
Avrupa'dan Türkiye'ye ''göçmen sağlığı'' için 898 milyon TL
Market çalışanları paylaştı: Zamlar yağmur gibi yağıyor
İYİ Parti Lütfü Türkkan için kararını verdi
Kasım ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu: İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları