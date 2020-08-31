Erdoğan'ın kuzeninden saldırıya tepki

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından saldırıya uğramasına tepki gösteren isimlerden biri dikkat çekti.
O isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni olduğu bilinen, gazeteci Cengiz Er'di. Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Haberi görünce dehşete kapıldım, İçişleri Bakanı Soylu’ya destek veren tweetimi de sildim.
Bunlar hiç iyi işaretler değil"
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