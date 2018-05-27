Erdoğan'ın minik kız çocuğuna söylediği bu sözler mitinge damgasını vurdu

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Isparta mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki çocuklardan birini sahneye çıkardı.

"ÇOK ÇALIŞACAK MISIN?"

Minik kız çocuğu ile yakından ilgilenen ve ona oyuncak bebek hediye eden Erdoğan, "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" şeklinde bir soru yöneltti.

"11 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Konuşmasının devamında Isparta'ya 11 kat trilyon yatırım yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Birileri laf, biz iş, iş, iş. Ekibimizle çok güzel kolektif bir oyun ortaya koyduk. Biz, ben anlayışıyla çalışmadık, biz anlayışıyla çalıştık" dedi.



