  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'ın mitingine otobüslerle taşınan işçiler için AK Parti'den ilk açıklama

Erdoğan'ın mitingine otobüslerle taşınan işçiler için AK Parti'den ilk açıklama

Erdoğan'ın mitingine otobüslerle taşınan işçiler için AK Parti'den ilk açıklama

AK Partili Mehmet Özhaseki, işçilerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın mitingine götürüldüğü iddiaları için "3-5 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. 'İşçi arkadaşları almayacağız' mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

23 Temmuz’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan toplu açılıştan söz eden Özhaseki, "Topladığımız zaman 29.7 milyar yani tam 30 milyarlık açılışı Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği günde yapmış olduk. Bütün bunlar yapıldığında inşallah 3 sene sonra hızlı tren de Kayseri’de çalışmaya başladığında Kayseri - Ankara arası 2 saate düşecek. Toplamda tam 54 milyar liralık bir temel atma ve yatırımla karşı karşıyayız. 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri için çok bereketli geçti” dedi.

 "İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN CUMHURBAŞKANINA ÇOK MUHABBETİ VAR"

Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın işçilerin servislerle miting alanına taşındığı iddialarına karşı yaptığı açıklamasında, “İşçi arkadaşlarımızın çıkış saati ve otobüslere bakarsanız kimisi sağa kimisi de sola gidiyor. Nihayetinde 3-5 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. Ne yapalım? İşçi arkadaşları almayacağız mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var ve o arkadaşlar miting alanına kadar gelmişler, şeref vermişler. Allah razı olsun, bundan dolayı da mutlu olduk. Bu tür arkadaşlara söylediğim bir şey var, bir başkasını karalayarak kendi iyiliğinizi ispatlayamazsınız. İyi olduğunuzu da söyleyemezsiniz. Başkaları kötü diyerek temize de çıkamazsınız" ifadelerine yer verdi.

Etiketler ak parti mehmet özhaseki recep tayyip erdoğan miting ak parti mitingi erdoğan mitingi işçi işçiler otobüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Sıcaktan nefes alamayacağız
Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı
Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü
Memur emeklilerinin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı!
Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler
Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Yetkili isim açıkladı
Türkiye Dünyanın en ucuz tatil rotalarında ilk sırada
14 yaşındaki öz kızını taciz eden baba tutuklandı! Whatsapp mesajları kan dondurdu
Selçuk Geçer bu sefer şaşırttı: ''Dolar almayın!''