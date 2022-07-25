Erdoğan'ın mitingine otobüslerle taşınan işçiler için AK Parti'den ilk açıklama

AK Partili Mehmet Özhaseki, işçilerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın mitingine götürüldüğü iddiaları için "3-5 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. 'İşçi arkadaşları almayacağız' mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

23 Temmuz’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan toplu açılıştan söz eden Özhaseki, "Topladığımız zaman 29.7 milyar yani tam 30 milyarlık açılışı Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği günde yapmış olduk. Bütün bunlar yapıldığında inşallah 3 sene sonra hızlı tren de Kayseri’de çalışmaya başladığında Kayseri - Ankara arası 2 saate düşecek. Toplamda tam 54 milyar liralık bir temel atma ve yatırımla karşı karşıyayız. 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri için çok bereketli geçti” dedi.

"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN CUMHURBAŞKANINA ÇOK MUHABBETİ VAR"

Mehmet Özhaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın işçilerin servislerle miting alanına taşındığı iddialarına karşı yaptığı açıklamasında, “İşçi arkadaşlarımızın çıkış saati ve otobüslere bakarsanız kimisi sağa kimisi de sola gidiyor. Nihayetinde 3-5 bin işçi arkadaşımız toplanmışlar ve meydana geliyorlar. Ne yapalım? İşçi arkadaşları almayacağız mı diyelim? İşçi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir muhabbeti var ve o arkadaşlar miting alanına kadar gelmişler, şeref vermişler. Allah razı olsun, bundan dolayı da mutlu olduk. Bu tür arkadaşlara söylediğim bir şey var, bir başkasını karalayarak kendi iyiliğinizi ispatlayamazsınız. İyi olduğunuzu da söyleyemezsiniz. Başkaları kötü diyerek temize de çıkamazsınız" ifadelerine yer verdi.