Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı

Siyasetin gündemindeki "Terörsüz Türkiye" raporu sonrası en çok merak edilen soru yanıt buldu: Bebek katili Abdullah Öcalan özgür kalacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Kişiye özel düzenleme olmaz, bunu millete iyi anlatın" dediği iddia edildi. AK Parti kaynakları "Af değil, tahliye değil" vurgusu yaparken, Kandil hattındaki mağaraların boşaltılma süreci ve planlanan "Çerçeve Yasa"nın detayları ilk kez sızdı.

Türkiye Gazetesi'nin AK Parti kaynaklarına dayandırdığı kulis bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kamuoyunda tartışılan "Öcalan’a umut hakkı" iddialarına karşı dikkat çeken bir tavır sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandığı ileri sürüldü:

"Olmaz öyle şey! Kişiye özel bir düzenleme olmaz. Bunu vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız lazım. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye, ancak bu süreçte adalet ve hukuk zemininden sapılmayacak."

Parti içinden gelen bilgilere göre, üzerinde çalışılan düzenlemeler bir "af" ya da "ceza indirimi" niteliği taşımıyor. Süreçte belirleyici olanın MİT'in çizeceği stratejik hat olacağı vurgulanıyor. Tartışılan formüller arasında şunlar öne çıkıyor:

Çerçeve Yasa: Örgütün tamamen silah bıraktığına ikna olunursa hukuki alt yapı oluşturulacak.

İnfazda 1/2 Formülü: Toplumda infial yaratmayan suçlar için infaz süresinin yarısının uygulanması tartışılıyor.

107/16 Engeli: Mevcut yasalara göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bazı isimlerin (Öcalan dahil) şartlı salıverilmesi için 107/16 fıkrasının kaldırılması gerekiyor ki bu konuda bir adım atılmayacağı sinyali verildi.

Öte yandan planlanan yasal değişikliklerde, herhangi bir tahliye durumunda son kararın siyasi değil, hukuki olacağı; Gözlem Kurulu raporu ve İnfaz Hakimi onayının zorunlu kılınacağı ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi