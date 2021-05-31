Erdoğan'ın sürprizini önden açıkladılar: Hafta sonu yasakları kalkıyor!

Tüm Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı koronavirüs salgınındaki yeni normalleşme sürecinin ayrıntılarını beklerken Reuters’a konuşan yetkililer, Cumartesi ve gece kısıtlaması kalkabilir" açıklamasını yaptı.

Bugün saat 15.00’te yapılacak olan ve kararların Erdoğan tarafından açıklanacağı kabine toplantısına dair İngiliz haber ajansı Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkili, “Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi corona virüsü tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen cafe ve restaurantların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000’den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor” açıklamasını yaptı.

“PAZAR YASAKLARI DEVAM EDEBİLİR”

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı. Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, “Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz’da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek” dedi.

Yetkili, haftasonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günlerinin devam edebileceğini vurguladı. “Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak” diyen aynı yetkili, “Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var” dedi.