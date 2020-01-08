Erdoğan'ın tartışılan danışmanı istifa mı etti ?

3. Uluslararası Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSM) İslâm Birliği'nin Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” çıkışıyla tartışmaların odağında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyesi olan Adnan Tanrıverdi'nin görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

ODA TV'den Müyesser Yıldız'ın yazısına göre, Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevlerinden “Affını” istediği, Erdoğan'ın da kabul ettiği öne sürülüyor.

Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu ASAM'ın WhatsApp grubunda birkaç saat önce şu şekilde paylaşım yaptığı belirtildi:

“Değerli Arkadaşlarım,

Hayırlı günler dilerim. Allah yardımcınız olsun.



İlerleyen yaşım ve her gün artarak devam eden tezvirat kampanyasını gerekçe göstererek, bulunduğum Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerimden affımı talep ettim.

İstişaremiz sonunda Cumhurbaşkanımız talebimi kabul ettiler.

Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmış oldu. Hayatın normal akışını yaşıyoruz.

Göreve devamımı isteyen arkadaşlarım oldu.

Şimdiye kadar olduğu gibi, son emeklilik talebimde de yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum.

Hakkınızı helal ediniz.

Görüşmek dileğiyle sağlık ve afiyetler dilerim.”

Müyesser Yıldız, Cumhurbaşkanlığı'nda Adnan Tanrıverdi'nin makamını arayarak gelişmeleri sorduuğunu, Tanrıverdi'nin makamından kendilerinde istifa bilgisinin olmadığı ifade edildiğini belirtti.

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi: ''Mehdi geliyor, ortamı hazırlıyoruz''