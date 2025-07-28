''Erdoğan'ın Türkiye'ye ihanet edeceğine inanır mısınız'' sorusuna ''evet'' yanıtı şoku!

İbn Haldun Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılan ve burada öğrencilerle soru/cevap yapan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın "Erdoğan'ın Türkiye ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısını" sorusuna bir kişi "evet" yanıtını verdi. Bu yanıt karşısında şaşkına dönen Kılıç'ın yanıtı da sert oldu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı olarak görev yapan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Tercih Fest 2025’e katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet eden Kılıç kendisini izleyen bir kişiye "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine ihanet edeceğine inanır mısınız?" diye sordu.

Kılıç sorusuna "evet" yanıtının verilmesi üzerine sorusunu tekrar edip yanıtı teyit etti ve sorusuna "evet" yanıtı veren kişiye "sana hayatta büyük kolaylıklar diliyorum. Ümit Özdağ ile başarılar" yanıtını verdi.

Kılıç açıklamalarını ise "Senin annen, baban bundan 30 sene, 40 sene önce hükümetin bir temsilcisi olan kişiye bu sorusuna senin verdiğin cevabı verse sicili bozulur. Bu sicilimizin bozulmaması, buradaki arkadaşlarınla beraber rahat bir şekilde bana istediğin soruyu sorup, istediğin cevabı alabilmenizin de altında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği vardır. Ayrıca hangi sahikle söylediğini bilmiyorum ama söylediğin sözün ve söylerkenki tavrın düşüncenin doğru olduğunu değil, sabit fikirli olduğunu gösteriyor. Sabit fikirli olduğuna cevap veriyorum. Ben bir soru sordum evet ama verdiğin cevap sabit fikirli olduğunu ortaya koyuyor. Hanımefendi, kaç yaşındasınız? Benim kızım da 18 yaşında. Tamam mı? Burada duruyorum. Bunu salondaki herkes anladı. Sen de anlarsın inşallah."