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Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de
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Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı.

Kamu İhale Kurulu’na Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken, Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.

Kararda, atamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.
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Etiketler recep tayyip erdoğan atama atama kararı Resmi Gazete
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