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Eren Abluka-32 Operasyonu başlatıldı

Eren Abluka-32 Operasyonu başlatıldı

Bitlis'te 520 personelin katılımıyla "Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonla terör örgütü PKK’yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlanıyor.


Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit GK Ekrem Akkaya Operasyonu Bitlis ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca müştereken gerçekleştiriliyor.

Operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel (51 operasyonel tim) görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Bitlis Hizan ilçesi Azapşar Mahallesi kırsalında yapılan arama taramada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteğiyle inanç ve kararlılıkla başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi. 

Etiketler tsk asker mehmetçik msb operasyon
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