Eren Erdem için yapılacak basın açıklaması engellendi

17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP milletvekili Erdem, dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yarkadaş, Twitter hesabından şunları söyledi: “Silivri Kaymakamlığı, arkadaşımız Eren Erdem için cezaevi önünde düzenlenecek olan basın açıklamasına izin vermiyor. Kaymakamlık, meşru olmayan bir kararla, araçları ve insanları kampüs civarına sokmuyor. Yüzlerce kişi, keyfi bir biçimde cezaevi yolunda bekletiliyor.”

Barikatların kaldırılması çağrısında bulunan eski CHP’li vekil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Jandarma, Silivri Kaymakamlığı’nın talimatı üzerine, cezaevine giden yollarda barikatlar kurarak geçişleri engelliyor. Tamamen yasal ve meşru olan bir etkinliğe izin vermemek suçtur. @erenerdemnet ‘i hukuksuzca tutuklayanlar, yasaları yine çiğniyor. Barikatları kaldırın!”

Silivri Kaymakamlığı, arkadaşımız @erenerdemnet için cezaevi önünde düzenlenecek olan basın açıklamasına izin vermiyor. Kaymakamlık, meşru olmayan bir kararla, araçları ve insanları kampüs civarına sokmuyor. Yüzlerce kişi, keyfi bir biçimde cezaevi yolunda bekletiliyor. pic.twitter.com/Qtqs1WdODn — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 2 Ağustos 2019