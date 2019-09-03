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  3. 03 Eylül 2019 19:25

Ergenekon davasının gerekçeli kararı açıklandı

FETÖ’nün çöken kumpaslarından Ergenekon Davası’nda 699 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Açıklanan kararda “Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır” ifadelerine ver verildi.

Ergenekon davasının gerekçeli kararı açıklandı
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasında gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli kararda, Ergenekon diye bir örgütlenmenin olmadığı, Yargıtay tarafından bozulan hükümde örgüt gerekçesinde kullanılan bazı delillerin CMK 134. maddesine aykırı olarak toplandıklarından hükme esas alınamayacağı kaydedildi.

Kararda "Örgütün; nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğunun somut olarak ortaya konulamadığı, dosyadaki dokümanların örgütün varlığını açıklamak için yeterli olmadığı, örgüt faaliyeti kapsamında daha önce işlenmiş suçların ortaya konulamadığı" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davası geçen 1 Temmuz’da karara bağlanmıştı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, tüm sanıkların “silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından beraatına karar verilmişti.

Davanın tutuklu sanığı Alparslan Arslan, “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Osman Yıldırım hakkında ise tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile Mehmet Demirtaş’a ise “tehlikeli madde bulundurmaktan” 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

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