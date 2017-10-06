Erhan Çelik TRT'den ayrıldı

Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen’in son yaşadığı olaylara sürekli adı karıştırılmış, hep sessiz kalmayı tercih etmiş ancak yine de ismi anılmaya devam etmişti.

CANLI YAYINDA VEDA ETTİ

TRT 1’de ana haberleri sunan Erhan Çelik’in sadece kendisinin değil, TRT’nin de artık hedef haline gelmesi iddiası ile görevi bırakacağı söyleniyordu. Bu iddialar doğru çıktı ve Erhan Çelik bu akşam ana haberlerinin ardından TRT'ye veda ettiğini açıkladı.



1.5 yıldır TRT Ana Haber Bülteni'ni sunan Erhan Çelik işte bu sözlerle veda etti: