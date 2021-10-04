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  3. Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Açıklama geldi

Erişimde sorun yaşanıyor: Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü?

Erişimde sorun yaşanıyor: Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü?

Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector'un bildirdiğine göre, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, İnstagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşanıyor.

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram'ın yanı sıra WhatsApp'a da erişim sağlanamıyor. 

Instagram açılmak istendiğinde 5XX server hatası veriyor.

WhatsApp'a ise sistem bağlanamıyor. Sürekli tekrar deneyin hatası veriyor.

Facebook'ta ise "Sorry, something went wrong" hatası veriyor. 

Downdetector'a göre, sorunlar saat Türkiye saati ile 18: 44'te başladı ve kullanıcıları küresel olarak etkiliyor.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal paylaşım sitelerinde yaşanan soruna dair, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler facebook whatsapp instagram
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