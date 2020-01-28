Erkan Baş'ın ''Kaz Dağları'' önergesine yanıt geldi

Kaz Dağları'nda siyanürle altın arayan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin faaliyetleri ruhsat yenilenmediği için durdurulmuştu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın on binlerce ağacın katledilmesine ve doğa talanına yol açan şirketinin ruhsatıyla ile ilgili soru önergesine yanıt geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alamos Gold'un ruhsat yenileme talebinin halen görüşüldüğünü açıkladı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kaz Dağları’nda siyanürle altın arayarak on binlerce ağacın katledilmesine ve doğa talanına yol açan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin ruhsatıyla ile ilgili soru önergesine yanıt geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önergeye verdiği yanıtta, şirketin ruhsat talebinin halen görüşüldüğünü belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamının mimarı olan Alamos Gold şirketinin Türkiye’de bağlı kuruluşu olan Doğu Biga Madencilik A.Ş.’ye ait Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artış ve Zenginleştirme Projesiyle ilgili ruhsat yenileme konusunu Meclis gündemine taşımıştı.

14 EKİM’DE ‘İNŞAAT DURDURULDU’ DEMİŞLERDİ

Baş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle 3 Aralık’ta bir soru önergesi vermişti. TİP Genel Başkanı soru önergesinde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında ruhsat tarihi sorgulama kısmında söz konusu ruhsatın tarihinin uzatılmadığının ve hala son tarih olarak 13.10.2019 olduğunu hatırlatmıştı. Baş önergede ayrıca, Alamos Gold firmasının resmi internet sayfasında 14 Ekim 2019 tarihinde yapılan açıklamada da, ruhsatın yenilenmediğini ancak ilgili Bakanlık ile görüşmelerin devam ettiğini, inşaat faaliyetlerini 2021’e kadar durdurduklarının duyurulduğuna dikkat çekmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Kirazlı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi kapsamında biz de ilgili bakanlıklarla Cumhurbaşkanı Yardımcısı nezdinde bir araya geldik ve burada hakikaten yapılan bir yanlış olup olmadığının tespiti ve gerekirse verilmiş ruhsatların durdurulması dahil her türlü süreci o toplantı çerçevesinde değerlendirdik. Biz de doğamızı, çevremizi herkes gibi korumak istiyoruz. Bize bırakılmış emanetleri çocuklarımıza en iyi şekilde koruyarak aktarmak istiyoruz ki bu çerçevede zaten bu süreci de durdurduk” sözlerini de anımsatan Baş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltmişti:

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya istinaden ve ruhsat verme/uzatma yetkisinin Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünüzde olması nedeniyle, Firmanın ruhsat yenileme başvurusu ile ilgili olarak Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yapılmıştır? İşlemler için herhangi bir ek süre verilmiş midir? Verilmiş ise son süre nedir? Bu süre içerisinde Bakanlığınızca alanda her hangi bir inceleme araştırma yapılacak mıdır?

2- Söz konusu ruhsatın süresi uzatılmış mıdır? Uzatılmış ise tarih ve süresi nedir?

3- Ruhsat uzatılmamış ise gerekçesi nedir?

4- Kirazlı Altın Madeni Ruhsatı’nın başka firmalara devri konusunda herhangi bir başvuru var mıdır? Var ise bu devir işlemi Bakanlığınızca onaylanmış mıdır? Onaylanmış ise hangi firmaya devredilmiştir?

BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

TİP Genel Başkanı’nın kendisine yönelttiği sorulara kısa bir cevap veren Dönmez, şirketin ruhsat yenileme talebinin halen görüşüldüğünü ifade etti. Dönmez, ruhsatın başka firmalara devri konusunda kendilerine bir başvuru yapılmadığını da belirtti.

Dönmez’in yanıtı şöyle:

“Çanakkale ili Bayramiç ilçesinde bulunan 82225 sicil sayılı sahayla ilgili olarak Doğu Biga Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 28.12.2018 tarihinde süre uzatım talebinde bulunulmuş olup, bu talep değerlendirme aşamasındadır. Bahse konu ruhsat sahasının başka firmalara devri konusunda yapılan herhangi bir başvuru olmamıştır”

SÜREÇ SORU İŞARETLERİ YARATTI

Şirketin 28.12.2018’de başvuru yapmasına rağmen, halen görüşmelerin sürüyor olması akıllarda soru işareti yarattı. Bölgede şirketin hazırlıklarının sürdüğü görülürken, direnişçilerin de mücadelesi devam ediyor.

Doğa ve Yaşam Savunucuları, henüz ruhsatla ilgili karar verilmemesine ve şirketin, inşaat faaliyetlerini 2021’e kadar durdurduklarının duyurulmasına rağmen Su ve Vicdan Nöbeti’ni sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kanadalı Alamos Gold şirketi ve yerel iştiraki olan Doğu Biga Madencilik tarafından Kaz Dağları’nın Kirazlı-Balaban bölgesinde başlatılan altın madenciliği ve altının cevherden siyanürle ayrıştırılma işletmesi için yüz binlerce ağaç katledilmişti.

Bu katliama karşı yüz binlerce insan maden sahasında günlerce direnmişti.