Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, CHP lideri Özgür Özel'in miting görüntülerini alıntılayarak ağır siyasi eleştirilerde bulundu. Özel ve önceki CHP yönetimlerine "Sahtekarsınız" ve "Guguk kuşusunuz" diyen Petekkaya, gazeteci Yılmaz Özdil'i de etiketledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sert paylaşımın dakikalar içinde silinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Televizyon ekranlarının başarılı ismi Erkan Petekkaya, bu kez oyunculuğuyla değil, beklenmedik bir siyasi çıkışla gündemin merkezine oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanımıyla bilinen Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i doğrudan hedef alan ve dozu oldukça yüksek bir eleştiri metni yayınladı. Ancak asıl tartışma yaratan detay, bu sert sözlerin kısa süre içinde hesaptan buharlaşması oldu.

"Memleketin İliğini Sömürdünüz, Sahtekarsınız"

Magazin ve siyaset masasının radarına takılan olayda; Özgür Özel’in bir miting konuşmasını Instagram hesabı üzerinden alıntılayan Erkan Petekkaya, CHP yönetimine yönelik oldukça ağır ithamlarda bulundu. Petekkaya paylaşımında, "Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz, yeter yeter yeter guguk kuşusunuz!" ifadelerini kullanarak siyasi arenadaki tansiyonu bir anda yükseltti.

Yılmaz Özdil Atıfı ve "Guguk Kuşu" Metaforunun Arka Planı

Petekkaya'nın paylaşımındaki en dikkat çekici detay ise gazeteci Yılmaz Özdil’i etiketleyerek Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yönetimlerini aynı kefeye koymasıydı.

Siyasi kulislerde "guguk kuşu" metaforu; başkasının yaptığı yuvaya konup o yuvayı içten içe ele geçirenleri tanımlamak için, özellikle Yılmaz Özdil tarafından geçmişte CHP'nin ideolojik çizgisinden saptığını iddia etmek amacıyla sıkça kullanılmıştı.

Petekkaya'nın da "Kökünüz guguk kuşusunuz, bi' kopun bu ülkemizin yakasından" diyerek bu ideolojik tartışmaya taraf olması, magazin dünyasından ziyade siyaset dünyasında yankı buldu.

Paylaştı ve Sildi: Geri Adım Mı Geldi?

Söz konusu paylaşım saniyeler içinde binlerce etkileşim alıp ekran görüntüleri alınarak sosyal medyada hızla yayılırken, Petekkaya cephesinden sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, Özgür Özel'i ve CHP yönetimini hedef aldığı bu sert metni ve videoyu kısa süre içinde sayfasından sildi. Petekkaya'nın bu ani geri adımı, takipçileri arasında "Tepkilerden mi çekindi, yoksa anlık bir öfkeyle mi yazdı?" sorularını beraberinde getirdi. Oyuncudan silinen paylaşıma dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.