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Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü

Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü

Gündüz kuşağının aranılan yüzlerinden olan ekolojik yaşam uzmanı, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü. Kahreden haberi eşi duyurdu.

Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye bilinen Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini eşi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Paylaşımda, “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” ifadeleri yer aldı. 

Etiketler korona koronavirüs Erkan Şamcı
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