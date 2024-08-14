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Erkeklerde kanser tehlikesi: 2050 yılına kadar ölümler yüzde 93 artacak

Erkeklerde kanser tehlikesi: 2050 yılına kadar ölümler yüzde 93 artacak
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Yeni bir araştırmaya göre, 2050 yılına kadar erkekler arasında kanser vakalarında yüzde 84, kanserden ölümlerdeyse yüzde 93 artış görülecek. Erkeklerdeki kanser vakaları ve ölümlerdeki artışın sebepleri arasında, obezite, toplumun giderek yaşlanması ve risk faktörlerine daha fazla maruz kalınacak olması var.

Bilimsel çalışma Amerikan Kanser Derneği'nin "Kanser" adlı bilimsel dergisinde yayımlandı. 

Buna göre 2022'den 2050'ye gelindiğinde erkeklerdeki kanser vakaları yüzde 84, kansere bağlı ölümlerse yüzde 93 artacak. 

Peki erkeklerdeki kanser vakaları ve ölümlerde görülecek bu dramatik artışın sebepleri neler?

Erkeklerin kadınlara oranla kansere yakalanma riskinin yüzde 43 daha yüksek olduğu biliniyor. Bu farkın sebebi olarak, erkeklerin kansere yol açabilen risk faktörlerine maruz kalma oranının kadınlardan daha yüksek olması gösteriliyor. 

Erkekler daha fazla sigara ve alkol tüketirken, iş yerlerinde de daha fazla kanserojen maddeye maruz kalıyor. 

Ayrıca erkeklerin kanserin önceden teşhis ve tanısına yönelik tedbirlere kadınlara oranla daha az dikkat ettiğine dikkat çekiliyor. 

EN SIK GÖRÜLEN YİNE AKCİĞER KANSERİ OLACAK

2050'ye gelindiğinde en sık görülen kanser tipinin yine akciğer kanseri olacağı belirtiliyor. 

Uzmanlar, sigara içmeyenlerin içenlere oranla kansere yakalanma riskinin oldukça düşük olduğuna dikkat çekiyor. 

Kansere karşı savaşta başarıda en önemli adımlardan birinin erken teşhis olduğu belirtiliyor. Uzmanlar özellikle ileri yaşlardaki erkeklere gerekli kanser test ve taramalarını ihmal etmemeleri çağrısı yapıyor.

Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir başka araştırmaysa, 2050'ye kadar dünya çapında kanser vakalarının yüzde 77 artacağını tahmin etmişti.

DSÖ, bu artışa nüfusun yaşlanması, hava kirliliği, tütün ürünleri ile alkol kullanımı ve obezite gibi faktörlerin neden olacağını öngörmüştü.

Etiketler erkekler kanser Kanser riski
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