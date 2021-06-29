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Erkeklere 'ikinci eş' çağrısı yapan Ali Edizer, Elmalı Davası kararını savundu!

Erkeklere 'ikinci eş' çağrısı yapan Ali Edizer, Elmalı Davası kararını savundu!

Medeni hukuk ve laikliği hedef alan açıklamaları nedeniyle tepki çeken GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, sosyal medya hesabından Elmalı Davası'na verilen kararı savundu.

Antalya’da 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin cinsel istismara maruz bırakıldığı suçlamasıyla açılan davada çocuklar, olay anlarını çizimleriyle anlatmış, tutuklu yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmişti.

Yaşanan skandala tepkiler sürerken; medeni hukuk ile laikliği hedef laması ve  “erkeklere ‘ikinci eşi’ de alın” çağrısı yapmasıyla gündeme gelen Ali Edizer ise istismara çıkan tahliye kararını savundu.

 Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Edizer, anayasada yer alan laiklik karşıtı açıklamalarken yaparken bu kez ''sükünetle hukuk dairesinde yaklaşın'' dedi.

Edizer'in açıklamaları şöyle: "Şu Elmalı'daki istismar meselesi ile alakalı, sağdan soldan herkesin infial derecesinde tepki göstermesine birazcık hayret ediyorum. Hukukçu değilim, herkese lazım olduğu kadar hukukla ilgim var. Fakat unutmayalım ki ağır ceza mahkemesinin heyeti 3 tane hakim. Bunlar seçilmiş.

Bugüne kadar kayda değer hatalar yapmamış insanlar. Bu 3 hâkim, inanıyorum ki -şu ya da bu sebeple istisnalar olabilir noksanlar olabilir- en az benim kadar vicdan sahibi, en az benim kadar canilere öfkesi olan, en az benim kadar adaletin tesisi konusunda hassasiyeti olan ve en az benim kadar vatansever ve dürüst insanlardır.

3 hakimin en az ikisinin ısrarla verilmiş kararları varsa lütfen bu konuya toplumu tahrik ederek, adalete karşı olan güveni sarsma ateşine benzin dökerek değil; sabırla sükunetle hukuk dairesinde yaklaşın. Bilmiyoruz, bilmiyoruz..." 

Etiketler karar elmalı savunma
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